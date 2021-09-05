Представитель Санкт-Петербурга Всеволод Шумков признан лучшим боксёром чемпионата России по боксу среди мужчин. Спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг и завоевал золотую медаль.

Шумков также участвовал на чемпионате России в 2020 году, но в весе до 57 кг.

Лучшим тренером турнира в Кемерово признан старший тренер команды Санкт-Петербурга Руслан Дотдаев, а лучшим судьёй — представитель Удмуртии Алексей Астахов.



В общекомандном зачёте чемпионата России выиграла сборная Санкт-Петербурга, второй стала команда из Дагестана, а третьей — из Москвы.



Призовой фонд чемпионата России по боксу составил 25 миллионов рублей. Победители турнира получили по 500 тысяч рублей, а также автомобиль, серебряные призёры — по 250 тысяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч рублей.