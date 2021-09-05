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Спивак в первом раунде проиграл Аспиналлу на турнире UFC

Спивак в первом раунде проиграл Аспиналлу на турнире UFC
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В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В соглавном бою турнира молдавский боец Сергей Спивак встретился с англичанином Томом Аспиналлом.

Бой продлился 1 раунд, в котором победу техническим нокаутом одержал Аспиналл. Таким образом, Спивак прервал победную серию из трёх боёв. Всего в смешанных единоборствах он провёл 16 боёв, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения.

Аспиналл, в свою очередь, одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения. Англичанин одержал седьмую победу подряд. В предыдущем поединке он одержал победу над белорусом Андреем Орловским.

В главном бою встретятся средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.

UFC 2021. UFC Fight Night 191, Лас-Вегас, США
Том Аспиналл (W) - Сергей Спивак
05 сентября 2021, воскресенье. 00:40 МСК
Том Аспиналл
Окончено
TKO
Сергей Спивак
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