Спивак в первом раунде проиграл Аспиналлу на турнире UFC

В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В соглавном бою турнира молдавский боец Сергей Спивак встретился с англичанином Томом Аспиналлом.

Бой продлился 1 раунд, в котором победу техническим нокаутом одержал Аспиналл. Таким образом, Спивак прервал победную серию из трёх боёв. Всего в смешанных единоборствах он провёл 16 боёв, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения.

Аспиналл, в свою очередь, одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения. Англичанин одержал седьмую победу подряд. В предыдущем поединке он одержал победу над белорусом Андреем Орловским.

В главном бою встретятся средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.