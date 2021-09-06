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Появилось видео нокаута, после которого умерла 18-летняя боксёрша

Появилось видео нокаута, после которого умерла 18-летняя боксёрша
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В «Твиттере» появилось видео нокаута, после которого скончалась 18-летняя мексиканская боксёрша Жанетта Закариас Сапата. Ранее сообщалось, что Сапата скончалась спустя пять дней после нокаута.

Сапата выступала в женской полусредней весовой категории. В минувшие выходные её нокаутировала представительница Канады Мари-Пьер Уль в четвёртом раунде поединка, который состоялся в Монреале. Мексиканская спортсменка пропустила левый апперкот и правый хук, её отправили в местный госпиталь, где она скончалась спустя пять дней.

Это был шестой поединок Жанетты Закариас Сапаты на профессиональном ринге. Мексиканская спортсменка дебютировала в боксе в 15-летнем возрасте. Всего на счету Жанетты две победы и четыре поражения.

«Это не то, что вы хотите видеть». Спортсменка скончалась спустя 5 дней после нокаута «Это не то, что вы хотите видеть». Спортсменка скончалась спустя 5 дней после нокаута
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