Появилось видео нокаута, после которого умерла 18-летняя боксёрша
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В «Твиттере» появилось видео нокаута, после которого скончалась 18-летняя мексиканская боксёрша Жанетта Закариас Сапата. Ранее сообщалось, что Сапата скончалась спустя пять дней после нокаута.
Сапата выступала в женской полусредней весовой категории. В минувшие выходные её нокаутировала представительница Канады Мари-Пьер Уль в четвёртом раунде поединка, который состоялся в Монреале. Мексиканская спортсменка пропустила левый апперкот и правый хук, её отправили в местный госпиталь, где она скончалась спустя пять дней.
Это был шестой поединок Жанетты Закариас Сапаты на профессиональном ринге. Мексиканская спортсменка дебютировала в боксе в 15-летнем возрасте. Всего на счету Жанетты две победы и четыре поражения.
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