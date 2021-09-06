Тренер Джейка Пола: никто не хочет видеть реванш с Вудли

Би Джей Флорес, тренер блогера Джейка Пола, считает, что никто не заинтересован в реванше его подопечного и Тайрона Вудли.



«Никто не хочет видеть реванш. Это был хороший бой, шесть раундов против двух в пользу Джейка. Но этот бой не был близким, пусть Тайрон и был жёстким соперником. Я отдаю ему должное, он получил свои деньги, но сейчас пытается нести чушь, но это просто отговорки.



С ним тренировался Флойд Мейвезер, Джеральд Такер и Педро Диас были в его углу. Это круто, но после боя у него нет оправданий, потому что я сразу знал, что Джейк победит его», — приводит слова Флореса BoxingScene.



Напомним, в конце августа состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.