Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол Зелимхана Бакаева в матче Россия — Мальта

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол Зелимхана Бакаева в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с участием России и Мальты. Бакаев реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче: 2:0.
«Пушка», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.
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