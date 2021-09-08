Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в проваленном взвешивании перед боем с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал обвинения в свой адрес, будто бы он на самом деле провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Критикам показалось, что вес Нурмагомедова зафиксировали слишком быстро, не дождавшись стабилизации стрелки.
«Меня три раза взвесили, пока я на взвешивание шёл. На моём канале в YouTube есть видео, где я сделал вес, и ещё там взвешиваюсь. По моему телосложению вы можете понять, что я там не 90 килограммов вешу, а 70.
Когда человек достигает какого-то определённого успеха, всегда есть критики, и им же надо за что-то зацепиться. Вот они и ищут. Так что я к этому очень спокойно отношусь. Я сделал вес, я это знаю, меня три раза взвесили. До того, как туда заходишь, тебя ещё два раза проверяют. Так что в этом плане я абсолютно чист», — рассказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в его YouTube-канале.
Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде, это был его последний бой в MMA.
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