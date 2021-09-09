Оливейра дал прогноз на бой Махачев — дос Аньос

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал об ожиданиях от поединка с участием Ислама Махачева и Рафаэля дос Аньоса. Бой Махачев — дос Аньос состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

«При всем уважении к Махачеву, до этого он встречался с соперниками, которые относились к нему с чрезмерным почтением, позволяя ему навязывать свой стиль. У дос Аньоса крепкие руки и очень высокий уровень джиу-джитсу. Он поставит перед Махачевым другую задачу. Будет война, и думаю, что дос Аньос победит», — приводит слова Оливейры MMA News.

Махачев занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC, дос Аньос — седьмое.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал совет Махачеву перед боем с дос Аньосом.



