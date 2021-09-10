Стал известен примерный гонорар Дональда Трампа за комментирование боя Эвандера Холифилда

Бывший президент США Дональд Трамп заработает несколько миллионов долларов за комментирование боксёрского поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на несколько источников. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.
Комментарий Трампа будет транслироваться в рамках платной трансляции.
Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.
Ранее Трамп заявил, что нокаутировал бы действующего президента США Джо Байдена.
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