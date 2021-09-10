Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен примерный гонорар Дональда Трампа за комментирование боя Эвандера Холифилда

Стал известен примерный гонорар Дональда Трампа за комментирование боя Эвандера Холифилда
Комментарии

Бывший президент США Дональд Трамп заработает несколько миллионов долларов за комментирование боксёрского поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на несколько источников. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.

Комментарий Трампа будет транслироваться в рамках платной трансляции.

Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.

Ранее Трамп заявил, что нокаутировал бы действующего президента США Джо Байдена.

Новость по теме
Дональд Трамп заявил, что нокаутировал бы Джо Байдена за несколько секунд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021