Стал известен примерный гонорар Дональда Трампа за комментирование боя Эвандера Холифилда

Бывший президент США Дональд Трамп заработает несколько миллионов долларов за комментирование боксёрского поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на несколько источников. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября.

Комментарий Трампа будет транслироваться в рамках платной трансляции.

Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста на коронавирус у де ла Хойи он был заменён на Холифилда.

Ранее Трамп заявил, что нокаутировал бы действующего президента США Джо Байдена.

