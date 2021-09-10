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Эвандер Холифилд оказался на 9 кг тяжелее Витора Белфорта

Эвандер Холифилд оказался на 9 кг тяжелее Витора Белфорта
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В ночь с 11 на 12 сентября во Флориде состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

В андеркарде этого боя пройдут три поединка: Андерсон Силва – Тито Ортис, Дэвид Хэй – Джо Фурнье и Энди Венсес – Джоно Кэрролл.

В преддверии турнира состоялась церемония взвешивания. По её итогам Холифилд оказался более чем на девять килограмм тяжелее Белфорта.

Triller: Legends 2. Результаты взвешивания.

Эвандер Холифилд (102,2 кг) – Витор Белфорт (93,5 кг)
Андерсон Силва (87,4 кг) – Тито Ортис (90,7 кг)
Дэвид Хэй (95,9 кг) – Джо Фурнье (88,7 кг)
Энди Венсес (58,7 кг) – Джоно Кэрролл (58,9 кг)

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