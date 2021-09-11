Сенченко: если Ломаченко самому не надоест, возраст не помешает ему ещё лет 5 быть на пике

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко поделился мнением об экс-чемпионе мира по боксу в трёх весовых категориях Василие Ломаченко.



«Станет ли Ломаченко абсолютным чемпионом? Уверен, что станет, если будет в хорошей форме и не получит травм. Я убеждён. Что касается его возраста, то понятно, что он уже не может выполнять ту нагрузку, которая у него была в 20 лет. Но у него в команде работает отец, есть психолог хороший, хороший тренер по физподготовке. Там очень крутая команда.

Я думаю, они все эти моменты учитывают и подводят его к хорошей форме. Если ему самому это не надоест, то возраст не помешает ему ещё лет пять находиться на пике. Что такое 39 лет? Это возраст, но Мэнни Пакьяо тоже 42. Кто мог сказать, что он выиграет у Кита Турмана? Главное — не загонять его в тренировочном процессе», — сказал Вячеслав в интервью на канале Студия бокса Виктора Ялымова в YouTube.