Дэвид Хэй одолел Джо Фурнье и бросил вызов Тайсону Фьюри

40-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй одержал уверенную победу над Джо Фурнье. Бой состоялся вчера, 11 сентября, на турнире Triller: Legends 2. Поединок продлился все отведённые восемь раундов и закончился победой британца единогласным решением судей — 79-73, 79-72 и 80-71.
После боя Хэй бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри.
«Сегодня я сделал, что действительно хотел. А именно — показал боксёрскому миру, что я ещё на многое способен. Но есть один боксёр, ради которого я бы вернулся на профессиональный ринг — я говорю о Тайсоне Фьюри. Об этом большом и жирном мешке. Знаю, что ему это не под силу. Я его криптонит. И, конечно, он сам знает это, как и его отец и дядя.
Мне прекрасно известно, что он избегает боя с Энтони Джошуа. Но зрители хотят увидеть Фьюри в поединке с оппонентом, который может его нокаутировать. Его опрокидывали и не такие панчеры, как я. Знаю, чем его взять. Когда мы выйдем на ринг, я его нокаутирую», — приводит слова Хэя talkSport.
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