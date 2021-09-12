Дос Аньос высказался о поединке Белфорта и Холифилда

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразильский боец Рафаэль дос Аньос поделился мнением о поединке, в котором встретились экс-чемпион UFC Витор Белфорт и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд. Их поединок состоялся в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club. Белфорт одержал победу нокаутом в первом раунде.

«В год моего рождения Эвандер Холифилд завоевал медаль Олимпийских игр. Испытываю к нему большое уважение. То, что я увидел его сегодня на ринге, стало для меня источником вдохновения», — написал дос Аньос на своей странице в «Твиттере».

Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.