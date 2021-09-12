Хабиб прокомментировал высокую оценку его футбольных навыков, сделанную Мамиашвили

Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Функционер отметил, что Хабиб будет «реальным усилением даже для футбольной сборной России».



«Давно не слышал сарказма на таком уровне», — написал Хабиб в своём «инстаграме», сопроводив сообщение улыбающимися смайликами.



В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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