Конор Макгрегор устроил скандал с известным музыкантом на шоу в Бруклине. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».

Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.

«Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле», — отмечается в заявлении представителя Макгрегора.

Посмотреть соответствующие фото можно в официальном «твиттере» ESPN MMA.

На счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.