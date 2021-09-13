Биспинг: Андерсон Силва — современный Брюс Ли

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал победу Андерсона Силвы над Тито Ортисом в боксёрском поединке.



«Андерсон Силва — один из величайших мастеров боевых искусств, которых когда-либо видело человечество. Он — современный Брюс Ли. Силва один из величайших во все времена, это факт. Что его ждёт дальше? Сложно сказать, но каждая часть меня говорит, что если Джейк Пол хочет получить серьёзный вызов, то он должен провести бой с Силвой», — приводит слова Биспинга MMAFighting.



Напомним, в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва уже в первом раунде соглавного боя вечера расправился с бывшим обладателем титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортисом.