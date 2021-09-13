Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: Андерсон Силва — современный Брюс Ли

Биспинг: Андерсон Силва — современный Брюс Ли
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал победу Андерсона Силвы над Тито Ортисом в боксёрском поединке.

«Андерсон Силва — один из величайших мастеров боевых искусств, которых когда-либо видело человечество. Он — современный Брюс Ли. Силва один из величайших во все времена, это факт. Что его ждёт дальше? Сложно сказать, но каждая часть меня говорит, что если Джейк Пол хочет получить серьёзный вызов, то он должен провести бой с Силвой», — приводит слова Биспинга MMAFighting.

Напомним, в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва уже в первом раунде соглавного боя вечера расправился с бывшим обладателем титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортисом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021