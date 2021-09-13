Жорж Сен-Пьер рассказал, что начал заниматься ММА из-за издевательств в школе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер признался, что начал заниматься ММА из-за издевательств в школе.



«В детстве мне не хватало уверенности в себе. По этой причине меня задирали. Как и в природе, хищники всегда охотятся на самых слабых в группе. Я был одним из таких детей. У меня не было уверенности в себе, то, как я вёл себя, сильно отличается от того, что сейчас. Я ходил, смотрел только вниз, пожимал плечами. Думаю, это главная причина, по которой меня задирали.



Боевые искусства научили меня защищать себя, но, что важнее — придали уверенности. Я изменил своё поведение. Когда я пожимал кому-то руку, то смотрел в глаза. Я больше никогда не пожимал плечами и не смотрел вниз», — приводит слова Сен-Пьера BJPenn.