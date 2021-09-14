Николай Валуев показал «символ достатка России». Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев показал, что, по его мнению, является символом достатка России. Валуев выложил в «Инстаграме» фотографию зеленеющего поля.

«Символ достатка России — это когда такая картина везде. Пока, к сожалению, не во всех регионах. Хоть и не так быстро, как хотелось, но двигаемся. А пока — Стародубский район Брянской области», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Николая Валуева.

Валуев начал карьеру в профессиональном боксе в 1993 году. Последний поединок он провёл в ноябре 2009 года, проиграв представителю Великобритании Дэвиду Хэю. Всего на его счету 53 поединка, в которых он одержал 50 побед (в том числе 34 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.