Николай Валуев показал «символ достатка России». Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев показал, что, по его мнению, является символом достатка России. Валуев выложил в «Инстаграме» фотографию зеленеющего поля.
«Символ достатка России — это когда такая картина везде. Пока, к сожалению, не во всех регионах. Хоть и не так быстро, как хотелось, но двигаемся. А пока — Стародубский район Брянской области», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Николая Валуева.
Валуев начал карьеру в профессиональном боксе в 1993 году. Последний поединок он провёл в ноябре 2009 года, проиграв представителю Великобритании Дэвиду Хэю. Всего на его счету 53 поединка, в которых он одержал 50 побед (в том числе 34 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.
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