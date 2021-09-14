Гэтжи дал прогноз на бой Оливейра — Порье

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с участием действующего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры и претендента на пояс Дастина Порье. Бой Оливейра — Порье состоится в декабре 2021 года.

«Оливейра — хороший грэпплер, но с тейкдаунами у него не очень. Он переводит в партер только из клинча. Порье вряд ли будет клинчевать, он хорошо чувствует дистанцию.

Я не ставлю Оливейру слишком уж высоко, и за это на меня сейчас льют дерьмо. Он ломается в боях. Порье изобьёт его», — рассказал Гэтжи в подкасте UFC Unfiltered.

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.