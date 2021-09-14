Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост о Кларенсе Зеедорфе в «инстаграме» Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост о знаменитом нидерландском футболисте Кларенсе Зеедорфе. В официальном «инстаграме» Лиги чемпионов появился пост, посвящённый Зеедорфу, который 27 лет назад, 14 сентября 1994 года, дебютировал в турнире.

Посмотреть пост можно в официальном «инстаграме» Лиги чемпионов.

«Мой легендарный брат, Кларенс Зеедорф», — написал Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

45-летний Кларенс Зеедорф — единственный на данный момент футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами: «Аяксом» (1994/1995), «Реалом» (1997/1998) и «Миланом» (2002/2003, 2006/2007). Он закончил карьеру в 2014 году после двух сезонов в «Ботафого».