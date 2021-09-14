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Мозли признался, что поставил на себя $ 1 млн в проигранном поединке с Альваресом

Мозли признался, что поставил на себя $ 1 млн в проигранном поединке с Альваресом
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли признался, что поставил на свою победу в поединке против обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса $ 1 миллион.

«Они собирались заплатить мне $ 600 000, а я поставил миллион долларов, что одолею Канело. Если бы я победил, то заработал бы целых шесть миллионов. Я думал, что этот сопляк никак не сможет у меня выиграть. Получается, что я заплатил $ 400 тысяч, чтобы мне надрали задницу. Канело всё-таки уделал меня», — приводит слова Мозли BoxingScene.

Мозли и Канело провели бой в мае 2012 года. Канело, которому на тот момент было 21 год, победил единогласным решением судей — 119-109, 118-110 и 119-109.

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