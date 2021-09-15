Исмаилов прокомментировал слова А. Емельяненко о бое с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова Александра Емельяненко в адрес брата, легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко. Ранее Александр заявил, что готов провести поединок с Фёдором.

«Бывает, что человек говорит что-то сквозь обиду. Говорит, что подрался бы, но сам бы этого не сделал. До этого он говорил, что хочет провести с Фёдором время, но на это не было никакой реакции. Может, поэтому он так сказал — чтобы увидеть его или услышать.

Человек в гневе или обиде может сказать что-то неправильное, хотя сам бы так не поступил. Не важно, что сделал тебе старший брат, как он это сделал, насколько он неправ по отношению к тебе, — ты не можешь позволить себе с ним подраться, тем более на потеху публике. Такого права просто нет», — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».