Президент UFC отреагировал на скандал с Макгрегором, который устроил стычку с рэпером

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор повздорил с рэпером Machine Gun Kelly. Конор бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили.

«Я побеседовал с обоими парнями. Сейчас у них всё хорошо. Это было недопонимание или что-то в этом роде.

Все мы знаем, кто такой Конор. Есть у нас и другие похожие парни. Они бойцы, и это бойцовский бизнес. В нём происходят безумные вещи», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ранее Конор, комментируя инцидент, заявил: «Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки, — вы понимаете, о чём я говорю. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами».