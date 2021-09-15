Утверждён соперник Анатолия Токова в Bellator
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Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов узнал имя своего соперника в следующем бою. 31-летний Токов встретится с представителем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым. Поединок состоится 23 октября в Москве, став частью первого бойцовского вечера Bellator на территории России.
Токов не дрался почти два года: его победная серия насчитывает пять боёв, из которых только один дошёл до судейского решения. В последнем поединке россиянин нокаутировал армянского бойца Грачо Дарпиняна во втором раунде.
29-летний Давлатмуродов тоже идёт на серии побед, выиграв шесть последних поединков, в числе прочих одолев Бретта Купера. Однако в рамках Bellator Шараф ещё не дрался — поединок станет для него дебютным в промоушене.
Новость по темеТоков отправил в нокаут Дарпиняна на турнире Bellator 229
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