Утверждён соперник Анатолия Токова в Bellator

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов узнал имя своего соперника в следующем бою. 31-летний Токов встретится с представителем Таджикистана Шарафом Давлатмуродовым. Поединок состоится 23 октября в Москве, став частью первого бойцовского вечера Bellator на территории России.



Токов не дрался почти два года: его победная серия насчитывает пять боёв, из которых только один дошёл до судейского решения. В последнем поединке россиянин нокаутировал армянского бойца Грачо Дарпиняна во втором раунде.



29-летний Давлатмуродов тоже идёт на серии побед, выиграв шесть последних поединков, в числе прочих одолев Бретта Купера. Однако в рамках Bellator Шараф ещё не дрался — поединок станет для него дебютным в промоушене.

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