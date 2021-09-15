Менеджер Ковалёва прокомментировал ситуацию с допингом Сергея

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, прокомментировал ситуацию с допингом, найденным у подопечного. В январе Ковалёв должен был сразиться с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, однако провалил допинг-тест, и бой отменили.

«Ковалёв всегда был чистым боксёром. Сейчас та же самая ситуация была с Вальдесом (чемпионом WBC Оскаром Вальдесом. — Прим. «Чемпионата»), и они допустили к его бою.

Я уверен, если бы этот поединок Ковалёва был бы в России, то нас бы допустили. Потому что он препарат, который был в допинг-пробе Ковалёва, не был запрещён во время подготовки. Понятно, что Ковалёву это всё не пошло на руку. Думаю, что мы сможем пройти все судебные процессы и вернуть Ковалёва до конца года на ринг», — цитирует Климаса «Р-Спорт».