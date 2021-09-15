Хасиев: Eagle FC делают турниры ради того, чтобы делать турниры. Мы в АСА отошли от этого

Основатель лиги смешанных единоборств ACA Майрбек Хасиев прокомментировал высказывания Хабиба Нурмагомедова о том, что его лига Eagle FC проводит много турниров в СНГ.



«Нужно понимать количество. Сколько, 20, 25 турниров в год? Вот мы заканчиваем год, у нас уже 19 турниров. Пусть они называют число. Если больше нас, то это не в пустоту, если нет, то высказывания в пустоту. Их турниры я оцениваю как молодёжные, уровень боёв у нас значительно выше.



Стенка на стенку с Esgle FC? Нет, нам это не интересно. Мне было бы интересно провести турниры спаренные с UFC и Bellator. Увы, сказалась пандемия, которая не позволила нам реализовать свои планы. Плюс, вы знаете, сказываются и санкционные моменты.



Но нам точно не интересны лиги, находящиеся ниже нас. Мы, по моему мнению, третья лига в мире. Минимум. Как однажды сошлись сборные СССР и Канады, так и мы могли бы сойтись с северо-американскими лигами, топ-4. Eagle FC делают турниры ради того, чтобы делать турниры. Мы давно отошли от этого», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.