Ортис считает, что Силва нокаутировал его запрещённым приёмом

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортис прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Их поединок прошёл в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде победой Силвы нокаутом.
«Это был хороший удар с правой. Но я не знал, что удары в затылок были разрешены. Теперь понятно, почему у меня болел затылок», — написал Тито Ортис в своём «твиттере», однако вскоре удалил запись.
46-летний Андерсон Силва одержал уже вторую победу в профессиональном боксе после ухода из смешанных единоборств. В июне текущего года бразилец раздельным судейским решением победил бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего.
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