Морено и Фигейреду проведут третий бой на UFC 269

Действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории мексиканец Брэндон Морено проведёт третий поединок с претендентом на пояс Дейвисоном Фигейреду, бой состоится на турнире UFC 269 в декабре. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, первый поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 256, прошедшем 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе. Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. На турнире UFC 263, состоявшемся в июне 2021 года, Морено победил Фигейреду в третьем раунде сабмишеном.

На счету Морено 19 побед, 5 поражений и 2 ничьи в смешанных единоборствах. У Фигейреду 20 побед, 2 поражения и одна ничья.