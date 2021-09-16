Стал известен соперник Владимира Токова на турнире Bellator в Москве

Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов выступит на первом российском турнире Bellator, который состоится 23 октября в Москве, сообщает пресс-служба промоушена. Соперником россиянина станет Аймар Ги.



На счету 24-летнего Токова семь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал шесть побед. В последний раз Токов выходил в клетку в августе 2020 года, проиграв раздельным решением судей Кристоферу Гонсалесу на турнире Bellator 244.



33--летний боец из Кот-д'Ивуара Аймар Ги провёл 27 боёв в ММА, одержав 15 побед, потерпев 11 поражений и один бой сведя к ничейному исходу. В последнем бою он победил техническим нокаутом Жана Дутрио на турнире Hexagone MMA.



Напомним, главным поединком турнира в Москве станет бой Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона.