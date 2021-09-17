А. Емельяненко отреагировал на жёсткие слова Тактарова о нём

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова ветерана MMA Олега Тактарова. Ранее Тактаров заявил, что Емельяненко «открывает свой грязный рот и несёт всякое» и что он для него всё равно что мёртв.
«Почему Тактаров жёстко высказывается обо мне? Потому что он (использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Потому что его не может отпустить слава прошлых лет, когда он давно ещё в США выходил, дрался с односторонними спортсменами, потом остался в Америке, вернулся, а его никто не знает и не уважает. А он грудь колесом сделал и живёт прошлым. Ему пора понять, что есть другие спортсмены уже давно, которым он не сможет составить конкуренции в ринге.
Когда у меня с ним произошёл последний раз конфликт, я общался с телеканалом «РЕН ТВ». Пришёл, говорю: «Тактаров там рот разевает, давайте с ним бой сделаем?» А мне ответили: «Какой Тактаров? Он уже дед, у него песок из жопы сыпется. Мы с ним связывались, он говорит, что просто на камеру ляпнул что-то, а в зале уже сто лет не был, всё по съёмочным площадкам передвигается, по посиделкам разным, ведёт разгульный образ жизни». Ни физически, ни морально, ни технически он не готов выходить против меня», — приводит слова Емельяненко Sport24.
- 17 сентября 2021
-
07:38
-
04:18
-
00:31
- 16 сентября 2021
-
23:34
-
22:29
-
21:27
-
20:32
-
19:49
-
18:41
-
18:15
-
17:58
-
16:51
-
16:03
-
15:22
-
14:31
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:02
-
08:31
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01