А. Емельяненко отреагировал на жёсткие слова Тактарова о нём

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова ветерана MMA Олега Тактарова. Ранее Тактаров заявил, что Емельяненко «открывает свой грязный рот и несёт всякое» и что он для него всё равно что мёртв.

«Почему Тактаров жёстко высказывается обо мне? Потому что он (использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Потому что его не может отпустить слава прошлых лет, когда он давно ещё в США выходил, дрался с односторонними спортсменами, потом остался в Америке, вернулся, а его никто не знает и не уважает. А он грудь колесом сделал и живёт прошлым. Ему пора понять, что есть другие спортсмены уже давно, которым он не сможет составить конкуренции в ринге.

Когда у меня с ним произошёл последний раз конфликт, я общался с телеканалом «РЕН ТВ». Пришёл, говорю: «Тактаров там рот разевает, давайте с ним бой сделаем?» А мне ответили: «Какой Тактаров? Он уже дед, у него песок из жопы сыпется. Мы с ним связывались, он говорит, что просто на камеру ляпнул что-то, а в зале уже сто лет не был, всё по съёмочным площадкам передвигается, по посиделкам разным, ведёт разгульный образ жизни». Ни физически, ни морально, ни технически он не готов выходить против меня», — приводит слова Емельяненко Sport24.