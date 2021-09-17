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А. Емельяненко предположил, зачем Тарасов вызвал его на бой

А. Емельяненко предположил, зачем Тарасов вызвал его на бой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, зачем ему бросил вызов блогер Артём Тарасов. Боксёрский поединок Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября, спортсмены будут в перчатках, использующихся в MMA.

«Тарасов — это не боксёр. У него нет нокаутирующего удара, он не спортсмен, он блогер. Не знаю, почему он сделал вызов мне, больше для хайпа и своего личного заработка.

Я тренировался с хорошими оппонентами, с Даудом (Кельбихановым, бойцом на голых кулаках. — Прим. «Чемпионата»), с его тренером. С ударниками, с нокаутёрами, которые постоянно в спортзале, поэтому Тарасов для меня самый лёгкий не только по весу, но и по бою. Ещё и его сторона выбрала, чтобы этот бой проходил в перчатках для ММА. Насколько мне известно, Тарасов к этому бою готовился две недели, до этого я его встречал на каком-то турнире, он с банкой пива ходил», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

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