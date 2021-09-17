А. Емельяненко предположил, зачем Тарасов вызвал его на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, зачем ему бросил вызов блогер Артём Тарасов. Боксёрский поединок Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября, спортсмены будут в перчатках, использующихся в MMA.
«Тарасов — это не боксёр. У него нет нокаутирующего удара, он не спортсмен, он блогер. Не знаю, почему он сделал вызов мне, больше для хайпа и своего личного заработка.
Я тренировался с хорошими оппонентами, с Даудом (Кельбихановым, бойцом на голых кулаках. — Прим. «Чемпионата»), с его тренером. С ударниками, с нокаутёрами, которые постоянно в спортзале, поэтому Тарасов для меня самый лёгкий не только по весу, но и по бою. Ещё и его сторона выбрала, чтобы этот бой проходил в перчатках для ММА. Насколько мне известно, Тарасов к этому бою готовился две недели, до этого я его встречал на каком-то турнире, он с банкой пива ходил», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
- 17 сентября 2021
-
12:04
-
11:41
-
11:33
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:03
-
09:44
-
09:03
-
07:38
-
04:18
-
00:31
- 16 сентября 2021
-
23:34
-
22:29
-
21:27
-
20:32
-
19:49
-
18:41
-
18:15
-
17:58
-
16:51
-
16:03
-
15:22
-
14:31
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25