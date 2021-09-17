Уайт рассказал, когда может состояться бой-реванш между Адесаньей и Уиттакером

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом MMA Робертом Уиттакером. Первый поединок Адесаньи и Уиттакера состоялся в октябре 2019 года. Тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде и отобрал у Уиттакера чемпионский титул.
«Это бой, который мы непременно хотим устроить. Поэтому сейчас работаем над ним. Я сделаю это. В наших планах его организовать в январе. Вы же знаете, в чём паршивость всей этой нынешней ситуации. Учитывая всё, что сейчас происходит, было бы логично провести этот бой там (в Австралии или Новой Зеландии). Но этого не произойдёт. Я не люблю казаться наглым, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы разобраться с этим», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
- 17 сентября 2021
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:10
-
15:00
-
14:22
-
13:40
-
13:03
-
12:52
-
12:04
-
11:41
-
11:33
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:03
-
09:44
-
09:03
-
07:38
-
04:18
-
00:31
- 16 сентября 2021
-
23:34
-
22:29
-
21:27
-
20:32
-
19:49
-
18:41
-
18:15
-
17:58
-
16:51
-
16:03
-
15:22
-
14:31