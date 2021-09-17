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Уайт рассказал, когда может состояться бой-реванш между Адесаньей и Уиттакером

Уайт рассказал, когда может состояться бой-реванш между Адесаньей и Уиттакером
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом MMA Робертом Уиттакером. Первый поединок Адесаньи и Уиттакера состоялся в октябре 2019 года. Тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде и отобрал у Уиттакера чемпионский титул.

«Это бой, который мы непременно хотим устроить. Поэтому сейчас работаем над ним. Я сделаю это. В наших планах его организовать в январе. Вы же знаете, в чём паршивость всей этой нынешней ситуации. Учитывая всё, что сейчас происходит, было бы логично провести этот бой там (в Австралии или Новой Зеландии). Но этого не произойдёт. Я не люблю казаться наглым, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы разобраться с этим», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

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