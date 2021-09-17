Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг

Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым. Бой по правилам кулачных боёв состоится 18 сентября в Москве.



По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг — вес Александра составил 124 кг, а Тарасова — 86 кг.



Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.