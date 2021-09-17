Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг

Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг
Комментарии

Состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым. Бой по правилам кулачных боёв состоится 18 сентября в Москве.

По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг — вес Александра составил 124 кг, а Тарасова — 86 кг.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021