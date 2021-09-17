Масвидаль хочет провести бой с Макгрегором

Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов провести бой с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором, однако он сомневается, что ирландец согласится на это.



«Я довольно чётко говорил, что мой бой с Макгрегором был бы крупнейшим поединком, который когда-либо устраивали в UFC. Но это не зависит от меня. Я более крупный парень, чем он, но я не выйду на бой с мыслью, что это плохой для меня поединок. Считаю этот вариант боя лучшим для себя, и точка. Я могу заработать кучу денег.



Но это не моё решение. Всё зависит от того карлика, которого я терпеть не могу. Он не такой мастеровитый в ряде аспектов, более мелкий, у него нет топлива, чтобы выполнить требуемую работу», — приводит слова Хорхе Масвидаля Sportskeeda.