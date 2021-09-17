Результаты взвешивания UFC Vegas 37. Спэнн оказался тяжелее Смита

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 37. В главном бою встретятся средневесы Энтони Смит и Райан Спэнн.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам оба участника главного боя уложились в вес, Спэнн оказался чуть тяжелее своего будущего соперника.
UFC Вегас 37. Взвешивание
Основной кард
Энтони Смит (93,21 кг) – Райан Спэнн (93,44 кг)
Ион Куцелаба (93,44) – Девин Кларк (92,99)
Ариане Липски (57,15) – Мэнди Бём (56,93)
Арман Царукян (70,53) – Кристос Гиагос (70,53)
Нэйтон Манесс (61,23) – Тони Грэвели (61,46)
Хоакин Бакли (83,69) – Антонио Арройо (84,37)
Предварительный кард
Тафон Нчакви (92,76) – Майк Родригес (91,63)
Пэнни Кианзад (61,69) – Ракель Пеннингтон (61,46)
Чжу Ронг (71,67) – Брэндон Дженкинс (70,53)
Монтел Джексон (61,69) – Джей-Пи Байс (61,69)
Эрин Блэнчфилд (56,7) – Сара Алпар (57,15)
Импа Касанганай (77,34) – Карлстон Харрис (77,11)
Густаво Лопес (61,23) – Хейли Алатенг (61,69)
Эмили Уитмайр (56,7) – Ханна Голди (56,7)
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