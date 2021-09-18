Хабиб утешал Завурова после боя, Джиган вручал награды, Джикия следил. Фото с турнира

17 сентября в Москве в «Крокус Экспо» российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров проиграл свой прощальный бой. Завуров встречался с Нариманом Аббасовым. Поединок состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Бой завершился уже в первом раунде победой Аббасова техническим нокаутом. Так была прервана серия из пяти побед Завурова подряд. Для 27-летнего Наримана Аббасова этот бой был 30-м в смешанных единоборствах. На его счету 27 побед и три поражения.

37-летний Шамиль Завуров выступал в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Для Шамиля этот поединок стал третьим в 2021 году. Ранее он объявил, что завершит карьеру после этого боя.

Лучшие кадры с турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.