«Ты наряду с Отцом был на первом месте в моей жизни». Хабиб обратился к Завурову

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту лиги Eagle FC, российскому бойцу ММА Шамилю Завурову, который ранее провёл прощальный бой. Поединок состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Соперником Шамиля был представитель Азербайджана Нариман Аббасов, который и одержал победу в этом противостоянии.



«Спасибо Брат тебе за всё. Ты всегда был рядом, и моё становление как личности, и успех в спорте напрямую связан с тобой.



Альхамдулиллах, что Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые впоследствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни, ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с Отцом был на первом месте. Выше голову, ведь всё только начинается.



Наримана Аббасова поздравляю от души, это спорт, и тут самое главное уважение, удачи тебе брат, ты и твоя команда очень достойные люди, и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь. Пусть Всевышний бережёт вас всех», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».