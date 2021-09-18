Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты наряду с Отцом был на первом месте в моей жизни». Хабиб обратился к Завурову

«Ты наряду с Отцом был на первом месте в моей жизни». Хабиб обратился к Завурову
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту лиги Eagle FC, российскому бойцу ММА Шамилю Завурову, который ранее провёл прощальный бой. Поединок состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Соперником Шамиля был представитель Азербайджана Нариман Аббасов, который и одержал победу в этом противостоянии.

«Спасибо Брат тебе за всё. Ты всегда был рядом, и моё становление как личности, и успех в спорте напрямую связан с тобой.

Альхамдулиллах, что Аллах окружил меня многими достойными людьми, которые впоследствии влияли на меня положительно и имеют большое значение в моей жизни, ведь окружение имеет огромное значение, но ты наряду с Отцом был на первом месте. Выше голову, ведь всё только начинается.

Наримана Аббасова поздравляю от души, это спорт, и тут самое главное уважение, удачи тебе брат, ты и твоя команда очень достойные люди, и я всегда буду рад помочь вам, если понадобится моя помощь. Пусть Всевышний бережёт вас всех», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Новость по теме
«Не получилось уйти красиво». Завуров высказался после поражения в своём прощальном бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021