У Порье спросили, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в его карьере. Дастин ответил

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка с действующим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.



«Как думаешь, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в твоей карьере на сегодняшний день?» — спросили у Порье.

«Вполне возможно. Ведь он чемпион», — ответил Дастин в своём «твиттере».



Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь его победив.

Поединок Оливейра — Порье запланирован на декабрь 2021 года.