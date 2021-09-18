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У Порье спросили, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в его карьере. Дастин ответил

У Порье спросили, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в его карьере. Дастин ответил
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка с действующим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Как думаешь, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в твоей карьере на сегодняшний день?» — спросили у Порье.

«Вполне возможно. Ведь он чемпион», — ответил Дастин в своём «твиттере».

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь его победив.

Поединок Оливейра — Порье запланирован на декабрь 2021 года.

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