Александр Емельяненко: к бою готов!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в «Инстаграме» в преддверии поединка с блогером Артёмом Тарасовым.
«К бою готов!», — подписал фотографию Емельяненко.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья. Сегодня, 18 сентября, Александр проведёт бой с блогером Артёмом Тарасовым.
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
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