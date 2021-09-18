Александр Емельяненко: к бою готов!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в «Инстаграме» в преддверии поединка с блогером Артёмом Тарасовым.



«К бою готов!», — подписал фотографию Емельяненко.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья. Сегодня, 18 сентября, Александр проведёт бой с блогером Артёмом Тарасовым.



Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.