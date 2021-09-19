Царукян нокаутировал американца Ягоса на UFC Vegas 37 и бросил вызов Дэну Хукеру
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся бой в лёгкой весовой категории предварительного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) между 24-летним российским бойцом Арманом Царукяном и 31-летним представителем США Христосом Ягосом.
Бой был завершён победой Царукяна техническим нокаутом уже на третьей минуте первого раунда. Сразу после этого Арман бросил вызов восьмому номеру рейтинга UFC в лёгком весе американцу Дэну Хукеру.
Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян уступил единогласным решением судей соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету в ММА 17 побед при двух поражениях. У его оппонента Кристоса Гиагоса третье поражение на престижном промоушене и четыре победы.
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