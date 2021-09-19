Тарасов – о бое с Емельяненко: я видел страх в его глазах

Блогер Артём Тарасов поделился эмоциями от боя против Александра Емельяненко.

«Я ему попадал, несмотря на разницу в весе и в классе. Я вообще блогер. Что вы хотите от меня? Я доволен боем, но недоволен собою. Мог чуть-чуть перетерпеть и победить. Я видел страх в глазах Емельяненко. Как и многие в зале», — сказал Тарасов на YouTube-канале Sport24: Культура бития.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.