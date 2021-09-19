Американскому бойцу выбили зубы в соглавном бою UFC Vegas 37. Фото

Американский боец ММА Девин Кларк получил тяжёлую травму во время боя с 27-летним молдавским спортсменом Ионом Куцелабой. Их поединок состоялся в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX. Бойцы встречались в рамках соглавного боя основного карда турнира UFC Fight Night 192.
Фото можно посмотреть на странице ESPN MMA в «Твиттере».
Несмотря на тяжёлое повреждение, Кларк продолжил бой и уступил только решением судей — 26-30, 26-29, 27-29.
Для Куцелабы эта победа стала первой после серии из двух поражений и одной ничьей. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC. У его оппонента это 6-е поражение в 11 боях на престижном промоушене.
Ранее в основном карде российский легковес Арман Царукян техническим нокаутом победил в поединке с соперником из США Христосом Ягосом.
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