А. Емельяненко: я даже не вспотел в бою с Тарасовым. Проблем с защитой у меня нет

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал свою победу над блогером Артёмом Тарасовым на турнире промоушена «Наше Дело». Емельяненко победил единогласным решением судей.
«Я весь бой его прессинговал, а он кидался и снова убегал. Мне же достаточно было зацепиться, начать атаку — и Тарасов падал. Я легко работал, не напрягался, даже не вспотел. Больше вспотел в ходе разминочного процесса. Никакого дискомфорта мне Тарасов в этом бою не доставил.
Я от него один удар, открывший сечку, пропустил. А так, ничего такого плотного, конкретного и основательного от Тарасова я не пропустил. Проблем с защитой у меня нет. Я, наоборот, провоцирую своих оппонентов, чтобы они работали, видели возможность для атаки. Я всё вижу. Как они бьют, откуда они бьют, что они бьют. У них неплотные, некачественные удары», — цитирует Александра Fight Time.
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