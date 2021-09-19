«Звезду увидеть поможет не свет, а тьма». Усман Нурмагомедов взял на руки блогера Хасбика

Известный боец Bellator Усман Нурмагомедов опубликовал фото с блогером Хасбуллой Магомедовым, известным под прозвищем Хасбик. Ранее Хасбик, чей рост не превышает метра, а вес — 20 килограммов, планировал подраться с певцом схожей комплекции Абдурозиком.
«Звезду увидеть поможет не свет, а тьма. А друга — не радость, а горе. Хасбулла тоже с этим согласен, как и я», — подписал фото Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Усмана Нурмагомедова.
Ранее Нурмагомедов поднялся на строчку вверх в обновлённом рейтинге Bellator. Теперь Усман занимает шестое место, ему удалось обойти 32-летнего американца Майлса Джури. На турнире Bellator 263, состоявшемся 31 июля, Нурмагомедов техническим нокаутом победил Мэнни Муро. Это был его второй поединок на промоушене, в дебютном же ему удалось победить Майка Хэмела.
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