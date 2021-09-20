Емельяненко отреагировал на слова Тарасова о страхе в глазах Александра

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слова блогера Артёма Тарасова. Ранее Тарасов, проигравший Емельяненко в боксёрском поединке, заявил, что увидел страх в глазах Александра.
«Здесь интервью Тарасова вышло, где он говорит, что видел страх в моих глазах. Так вот я ему отвечу, что я свой страх потерял на владимирской пересылке. Если я начну бояться таких личностей, как Тарасов, я перестану уважать себя», — заявил Емельяненко в видео, выложенном в «сториз» его «инстаграма».
Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
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