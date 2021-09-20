Тарасов дал прогноз на бой А. Емельяненко — Дацик
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Российский блогер Артём Тарасов поделился ожиданиями от возможного поединка бойцов MMA Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Ранее Емельяненко заявил, что согласен подраться с Дациком. Что касается Тарасова, то он в апреле 2019 года победил Дацика, после того как тот получил дисквалификацию за запрещённые приёмы.
«Бой с Дациком был намного сложнее и опаснее. Саша очень предсказуемый. Руки на одном месте. Дацик технически опаснее, а ещё он бьёт, и ему всё равно на пропущенные удары. А если Емельяненко пропускает, то пятится назад, и с этим можно работать.
Если состоится бой Дацик — Емельяненко, то победит Дацик. Мне просто кажется, что Вячеслав сейчас сильнее, учитывая его последние бои», — рассказал Тарасов журналистам.
Новость по темеА. Емельяненко согласился подраться с Дациком
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