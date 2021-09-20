Тарасов отреагировал на пост Емельяненко, который высмеял его картинкой с Усэйном Болтом

Блогер Артём Тарасов оставил комментарий под постом бойца MMA Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Ранее Емельяненко выложил снимок-коллаж, на котором они с Тарасовым якобы принимают участие в олимпийских соревнованиях по лёгкой атлетике, причём Артём опережает легендарного ямайского спринтера Усэйна Болта. Боец спросил блогера: «Ты куда побежал?» Так он потроллил соперника, который, по его мнению, всё время бегал от него по рингу.
«Забыл, что по MMA выступаем в боксёрских перчатках… Я думал, лёгкая атлетика», — написал Тарасов в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
Первый отрезок боя, состоявшегося в минувшие выходные, остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Он в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что Александр также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
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