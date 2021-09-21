Чикадзе: когда наш бой закончится, Холлоуэй будет ходить на костылях

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе вновь высказался о желании провести бой с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.



«Макс и Яир должны были провести бой. Но потом Холлоуэй отказался от него из-за травмы, а Родригес не стал драться со мной. А теперь я считаю, что Макс должен выйти против меня, так он сможет постараться вернуть титул. Сейчас, мне кажется, никто не хочет видеть, как Холлоуэй и Волкановски будут драться снова и снова. Я новичок в этом дивизионе и буду доказывать на деле, чего стою. Просто так я никогда ничего не говорю. Если я сказал, что вырублю соперника, то так оно и будет.



Я заслужил бой с Максом. Пришло время мне устроить большую драку, и, признаюсь, я готов это сделать. Но главное, этот поединок нужен аудитории. Так вот, когда он наконец закончится, я гарантирую, что Макс будет ходить на костылях», — сказал Чикадзе в интервью на канале Submission Radio в YouTube.

Новость по теме Волкановски: третьему бою с Холлоуэем быть