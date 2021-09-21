«Сделайте скрины, чтобы потом не говорили». Редкач назвал победителя боя Усик — Джошуа

Украинский боксёр Иван Редкач оставил прогноз на предстоящий бой, в ходе которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик и чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.



«Оставлю пост до утра, сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов — это будет его ночь! Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боёв, как у этих ребят — они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Это будет яркая эмоциональная ночь», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Редкача в «Инстаграме».

Бой Усика и Джошуа состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.