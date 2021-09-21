«Сделайте скрины, чтобы потом не говорили». Редкач назвал победителя боя Усик — Джошуа

Украинский боксёр Иван Редкач оставил прогноз на предстоящий бой, в ходе которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик и чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Оставлю пост до утра, сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов — это будет его ночь! Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов. Саша молодой, у него не было столько боёв, как у этих ребят — они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Это будет яркая эмоциональная ночь», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Редкача в «Инстаграме».
Бой Усика и Джошуа состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
- 21 сентября 2021
-
20:55
-
20:15
-
19:11
-
17:40
-
16:08
-
16:04
-
15:47
-
15:06
-
14:42
-
14:09
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:01
-
11:14
-
11:08
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:17
-
08:32
-
00:58
-
00:04
- 20 сентября 2021
-
22:45
-
21:41
-
20:21
-
19:18
-
17:44
-
17:17
-
16:44
-
16:36
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:24