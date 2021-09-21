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Джошуа до окончания карьеры продлил контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна

Джошуа до окончания карьеры продлил контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа продлил контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, возглавляемой Эдди Хирном. Об этом сам Джошуа рассказал в своём официальном «твиттере».

По словам Хирна, соглашение будет действовать до окончания карьеры Энтони.

Фото можно посмотреть на официальной странице Энтони Джошуа в «Твиттере».

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени Джошуа проведёт поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком. Бой состоится в Лондоне. Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал РЕН ТВ.

Ранее украинский боксёр Иван Редкач оставил прогноз на этот бой.

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