Джошуа до окончания карьеры продлил контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна
Поделиться
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа продлил контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, возглавляемой Эдди Хирном. Об этом сам Джошуа рассказал в своём официальном «твиттере».
По словам Хирна, соглашение будет действовать до окончания карьеры Энтони.
Фото можно посмотреть на официальной странице Энтони Джошуа в «Твиттере».
В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени Джошуа проведёт поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком. Бой состоится в Лондоне. Прямую трансляцию поединка будет вести телеканал РЕН ТВ.
Ранее украинский боксёр Иван Редкач оставил прогноз на этот бой.
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
20:55
-
20:15
-
19:11
-
17:40
-
16:08
-
16:04
-
15:47
-
15:06
-
14:42
-
14:09
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:01
-
11:14
-
11:08
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:17
-
08:32
-
00:58
-
00:04
- 20 сентября 2021
-
22:45
-
21:41
-
20:21
-
19:18
-
17:44
-
17:17
-
16:44
-
16:36
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:24
Партнерский контент