«Заработаешь в 4 раза больше, чем когда-либо». Джейк Пол бросил вызов новому сопернику

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол бросил вызов британцу Томми Фьюри. Соответствующий пост он разместил у себя в «твиттере».



«Томми Фьюри отклонил два хороших предложения от моей команды. Томми, это твоя последняя возможность. Один миллион долларов, восемь раундов. В четыре раза больше, чем ты когда-либо зарабатывал. Либо соглашайся и сражайся, либо смирись, что твой отец не верит в тебя, как и ты сам», — написал Пол.



На счету 22-летнего Томми Фьюри семь побед (в том числе четыре нокаутом) в семи поединках в профессиональном боксе. Он выступает в полутяжёлом весе.



Предыдущий бой Джейк Пол провёл с Тайроном Вудли. Пол одержал победу раздельным решением судей: 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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