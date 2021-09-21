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«Заработаешь в 4 раза больше, чем когда-либо». Джейк Пол бросил вызов новому сопернику

«Заработаешь в 4 раза больше, чем когда-либо». Джейк Пол бросил вызов новому сопернику
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол бросил вызов британцу Томми Фьюри. Соответствующий пост он разместил у себя в «твиттере».

«Томми Фьюри отклонил два хороших предложения от моей команды. Томми, это твоя последняя возможность. Один миллион долларов, восемь раундов. В четыре раза больше, чем ты когда-либо зарабатывал. Либо соглашайся и сражайся, либо смирись, что твой отец не верит в тебя, как и ты сам», — написал Пол.

На счету 22-летнего Томми Фьюри семь побед (в том числе четыре нокаутом) в семи поединках в профессиональном боксе. Он выступает в полутяжёлом весе.

Предыдущий бой Джейк Пол провёл с Тайроном Вудли. Пол одержал победу раздельным решением судей: 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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